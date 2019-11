La misión de Marytza y Tony : Educar con amor

(NOTICIAS YA).- La presidenta de “Latino Leadership” presentó iniciativas beneficiosas para la comunidad latina en esta edición de Despierta Orlando. Marytza Sanz está detrás de estas iniciativas que comenzaron con su visión en 1999, cuando inauguró esta organización sin fines de lucro. “Clinica Mi Salud” es una clínica gratis, y es una de las iniciativas de Sanz que comenzó en septiembre de este año. La clínica ayuda a las personas que no tienen un seguro médico, gente que nunca han sido vistas por un doctor, o inclusive gente que no tenga documentación. La clínica solo atiende pacientes cada viernes, y esto con la ayuda del director médico de la clínica, Dr. Kevin Sherin. La clínica está localizada en la 1601 N. Goldenrod Rd Orlando, Fl, y para agendar una cita gratis se pueden comunicar al 407-420-0492.

Pero esta no es la única iniciativa de Sanz, ya que también trabaja cercanamente con el autismo. “Santiago & Friends, Family Center for Autism” es un programa de terapias de autismo y las familias, inspirado en el nieto de Sanz que se llama Santiago. Sanz relató, que cuando presentó el programa a la junta de directores, ellos le reclamaron que ella no era terapista. “Pero soy abuela”, fue la respuesta de Sanz hacia la junta de directores. El programa ahora cuenta con 65 niños en terapia, pero tienen una lista de espera, según la líder comunitaria, y para ella no es aceptable.

“Eso es muy triste, porque son niños que no hemos podido ayudar. Son niños que no hemos podido llegar a su hogar”, dijo Sanz.

En una emotiva sorpresa, Tony Hernández Pumarejo se unió a la entrevista, porque a pesar de vivir con autismo, ha sido un modelo de superación. Más allá de su condición, Hernández ha completado un grado universitario, es un profesional en el mercado laboral, y acabo de escribir un libro al respecto. Y Hernandez le dejó un mensaje a Cynthia Montalvo, que es madre de un niño con autismo, y Sanz que es abuela de un niño con autismo.

“Reconocer una cosita, nada mas. Saber que su hijo o hija autista tiene un propósito. No importa los retos, las dificultades, las cual como padres, abuelas y abuelos enfrentan diariamente”, dijo Hernández. “Lo más importante es seguir en la lucha hacer todo posible, buscar todos los recursos que yo se que es una lucha”.

El mensaje de Tony fue tan emotivo que llevó a Cynthia Montalvo y a Sanz, a soltar unas lagrimas. Hernández concluyó que la idea es poder llevarles a esos hijos o hijas con espectro autista y otras discapacidades una mejor calidad de vida. Tony Hernández ya se había acercado a Despierta Orlando, presione aquí para saber el poderoso mensaje que le ha dejado a la comunidad.