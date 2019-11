Los Simpsons llegarán a su fin en 2021 afirma compositor de la serie

(NOTICIAS YA).- Si eres fanático de Los Simpsons te tenemos malas noticias, pues el compositor del icónico tema musical del famoso programa de televisión indicó que la próxima temporada podría ser la última de la serie.

Danny Elfman declaró a Joe que tras más de 30 años al aire, Los Simpsons podrían transmitir su último episodio el próximo 2021. Esto a medida que la serie hace su debut en el servicio Disney+ con su más de 600 episodios.

“Por lo que he escuchado, ya está a punto de acabar”, dijo Elfman. “No lo sé como un hecho, pero he escuchado que estará en su último año”, aseguró el compositor conocido también por su trabajo en las cintas de Tim Burton.

Elfman aseguró estar realmente sorprendido de que la animación haya durado tantos años en primer lugar. “Cuando compuse Los Simpsons escribí una loca pieza musical y esperaba que nadie la escuchara porque realmente no pensé que el show tuviera una oportunidad”.

“Esperaba que transmitieran 3 episodios y luego lo cancelaran”, dijo Elfman. “Era tan raro para ese tiempo, y simplemente no pensé que tuviera oportunidad. Así que créanme, ha sido una de las verdaderas grandes sorpresas de mi vida”, aseguró sobre la serie que hizo su debut en 1989.

Aún falta confirmación oficial por parte de Disney y los productores de la serie; pero sin duda muchos fanáticos, tanto nuevos como los de la vieja escuela, esperan que se trate de una falsa alarma.

