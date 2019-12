Advierten a compradores durante ventas de ‘Ciberlunes’

(NOTICIAS YA).- Ciberlunes representa para muchos una oportunidad de realizar sus compras de fin de año en la comodidad de su hogar, pero esta comodidad puede venir con un costo adicional.

Las ganancias producidas por las ventas digitales de ciber lunes del año pasado generaron ingresos por encima de los $7.9 mil millones de dólares, a comparación de los $6.2 mil millones generados por black friday en tiendas tradicionales.

“Yo pienso que tiene una ventaja el ‘cyber monday’ porque te ahorras todas la lineas que están bien locas en las tiendas, entonces yo preferiría mas el cyber monday”, dijo Michelle Fierro, residente de el paso.

Estas ventas digitales también atraen a estafadores, quienes son capaces de generar sitios falsos para abusar de la información bancaria de los consumidores.

“Estas compras también pueden representar un riesgo para los consumidores, entonces es muy importante tener cuidado de no ir a caer en páginas que de pronto imitan ser otras o ser víctimas de publicidad no muy confiable o fraudulenta”, explicó Karla García, vocera del Buró de Buenos Negocios.

El Buró le recomienda que los consumidores se tomen el tiempo para realizar su compras digitales, así como verificar la autenticidad de los sitios web.

“Primero que nada verificar el sitio, es bien sencillo, al principio del url debe de venir las letras https, la ese indica seguridad, mucho cuidado, porque si estas pagando con tu tarjeta de crédito no quieres que tu información sea comprometida de alguna manera si estás en un sitio no confiable”, añadió García.

Además se recomienda el uso de programas antivirus para así bloquear publicidad ficticia o programas que puedan comprometer los datos personales como los números de cuenta e información privada.

También se le recomienda que los consumidores que comparen precios, ya que un bajo costo de un sitio no confirmado puedes ser demasiado bueno para ser cierto.

“Primero lo que hago es que miro los reviews para saber qué es lo que ponen otras personas porque a veces ellos te avisan si no le llegó o equis y también si siento que la página se mira muy sketchy, pues mejor me salgo porque no me quiero arriesgar”, concluyó Fierro.

Como parte de las herramientas de seguridad, también recomiendan utilizar el sitio de http://www.bbb.org, en donde uno puede verificar la legitimidad de un negocio.