Compraron auto por 100 dólares; magnate les paga un millón por él

Uno nunca sabe lo que tiene hasta que un multimillonario lo quiere comprar. Esa es la historia de una pareja de Nueva York, cuya inversión de 100 dólares rindió mucho, mucho más.

De acuerdo con International Business Times, que cita un reporte de CNBC, la pareja de Long Island participó en una subasta en 1989 y con 100 dólares compraron una bodega abandonada, sin saber que lo que estaba en su interior los haría ricos.

Debajo de unas sábanas se encontraba un auto deportivo Lotus Esprit 1976, utilizado en la cinta del año siguiente “The Spy Who Loved Me”, parte de la saga del agente James Bond.

El vehículo aparece en diferentes versiones en la mencionada película, donde incluso se convierte en un submarino que lanza misiles. Sin embargo, la pareja no era fanática de la popular saga, así que no se daban cuenta del tesoro que tenían entre manos.

“No tenían idea de cuán valioso era su descubrimiento”, dijo Doug Redenius, cofundador de la Fundación Ian Fleming, que lleva el nombre del autor de estas historias y que verificó la autenticidad del automóvil.

Fue hasta que movieron el auto para realizarle unas reparaciones que otros automovilistas les comentaron que el vehículo que estaban trasladando era el del mismísimo agente 007.

El auto llegó a manos de Elon Musk, CEO de Tesla y fanático de las cintas del famoso espía desde la adolescencia, en 2013, cuando la pareja le hizo unos arreglos y lo mostró en algunas exhibiciones de autos clásicos.

“Fue increíble como un niño en Sudáfrica ver a James Bond en ‘The Spy who Loved Me’ conducir en su Lotus Esprit y saltar de un muelle, presionar un botón y que se transformara en un submarino”, expresó el empresario, quien pagó casi 1 millón de dólares por el auto.

El vehículo conocido también como “Wet Willie” fue utilizado casi exclusivamente en escenas bajo el agua, por lo que no tenía llantas sino algo parecido a aletas. Musk adquirió el carro con la intención de transformarlo completamente en un submarino.

En 2016, Musk expresó su interés por construir un vehículo anfibio basado en el Lotus Esprit y, aunque este vehículo aún no es una realidad, el empresario reveló recientemente que sí inspiró la Cybertruck, la camioneta de alta tecnología que Tesla presentó en días recientes.

Asimismo, el auto que Musk compró en 2013 a la pareja está en exhibición en el estudio de diseño de Tesla desde entonces.

