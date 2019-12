Familia hispana de Tampa dice haber sido víctima de robo de identidad

(NOTICIAS YA).-Una pareja hispana de Tampa dice haber sido víctima de robo de identidad y por el momento no encuentran una solución permanente.

Susana Barriga y Roman Cairo llevan seis años de casados, pero fue apenas hace meses que ella se vino a Estados Unidos desde México, mientras esperaba su tarjeta de residencia. No obstante, la vida de Barriga cambiaría por completo al enterarse que su licencia e identidad habían sido utilizadas para la compra de dos vehículos en el sur de la Florida.

“Los puso a mi nombre, falsificó mi firma, y tiene una copia de mi licencia. Me ha afectado mucho, porque yo tengo mucho miedo, porque además es un país donde yo vengo de forma regulada. Tengo poco tiempo. Es otra cultura. No se que me pueda pasar,”