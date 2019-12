Autoridades investigan homicidio/suicidio en el Noreste de El Paso

(NOTICIAS YA).- La Unidad de Crímenes Contra Personas del Departamento de Policía de El Paso se encuentran investigando un tiroteo que dejó a dos personas muertas, esto aparentemente después de una situación de violencia familiar.

El incidente ocurrió a partir de las 5 de la tarde en el Noreste de la ciudad a la altura de la primaria Whitaker.

El reporte preliminar de las autoridades determinó que hubo disparos dentro de una vivienda ubicada en la calle South M Mellnik.

El tiroteo dejó a dos víctimas, una persona falleció en la escena y la otra fue transportada con heridas graves.

Al paso de algunos minutos, el Departamento de Policía de El Paso confirmó que la situación se trataba de un homicidio/suicidio. La segunda víctima falleció en el hospital a causa de sus heridas.

Residentes de la zona, describen su comunidad como un vecindario tranquilo, y expresaron su preocupación de que esto sucedería tan cerca de sus viviendas.

“Esta comunidad es muy tranquila, nunca me imagine que fuera pasar algo así aquí, es algo por que no me lo puedo explicar porque siempre ha estado muy calmado”, dijo “Carolina”, residente de la zona que optó dar su apellido.

Otra de las preocupaciones es la proximidad a la escuela primaria, razón por la cual, residentes como Carolina, tendrán cuidado adicional al momento de dejar a sus hijos jugar en la calle.

“Si es algo preocupante, sí voy a tener más precaución con mis hijos realmente”, concluyó.