Una nueva aventura de Star Wars llega a Disney

(NOTICIAS YA).- Una nueva aventura dentro del universo de “Star Wars” abrirá sus puertas este 5 de diciembre para deleitar a fanáticos chicos y grandes de la popular saga.

Se trata de “Star Wars: Rise of the Resistance”, una nueva atracción que esta semana recibirá a sus primeros viajeros intergalácticos en Orlando, Florida.

“Star Wars: Galaxy’s Edge”, un parque dedicado exclusivamente a la saga de “La Guerra de las Galaxias” dentro de “Disney’s Hollywood Studios” en Walt Disney World, fue inaugurado el 29 de agosto de 2019.

Sin embargo, la experiencia está lejos de terminar y esta fascinante tierra seguirá agregando nuevas oportunidades de disfrutar de la magia que creó George Lucas.

Una de estas adiciones es la gigantesca “Star Wars: Rise of the Resistance”, “con varios sistemas de atracciones que no se parecen a nada de lo que hayas vivido en Walt Disney World Resort o en otra parte de la galaxia”, explica la compañía.

Disney te invita a unirte “a la Resistencia en una batalla épica contra la Primera Orden”, pero advierte que debes tener una estatura mínima de 102 centímetros (40 pulgadas) para subir.

“¡La Resistencia necesita tu ayuda! Oculta en el bosque en las afueras de Black Spire Outpost, la Resistencia está reclutando personas para una misión secreta”, dice el anuncio oficial de la apertura.

“Con la Primera Orden desesperada por sofocar la Resistencia, la misión seguramente tendrá giros y sucesos inesperados. Cuando tu transporte sea capturado por un imponente Star Destroyer de la Primera Orden repleto de legiones o stormtroopers, e incluso con Kylo Ren, necesitarás toda la ayuda posible. Afortunadamente, un equipo de luchadores de la Resistencia, incluidos Rey y BB-8, estarán listos para darte la oportunidad de escapar y darle la oportunidad a la Resistencia de alzarse”, concluye.

El parque dentro de un parque “Star Wars: Galaxy’s Edge” también está abierto en Disneyland (California) desde el 31 de mayo de este año.

Su propia versión de “Star Wars: Rise of the Resistance” abrirá sus puertas el 17 de enero de 2020.