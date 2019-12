VIDEO: Incendio acaba con iglesia en Hudson, Condado Pasco

(NOTICIAS YA).-Un incendio acabó con la estructura de una iglesia que se dedicaba a brindar comida y ayuda a personas sin hogar en Hudson, Condado Pasco.

Fue en horas de la madrugada que el fuego se originó y los bomberos del condado batallaron por más de una hora, pero todo dentro quedó completamente destruido. El fuego arrasó con ropa, insumos para viviendas, medicinas y alimentos que iban a personas necesitadas.

“Quiero llorar y seguir llorando. Me destroza el corazón, me rompe el corazón mirar toda esta comida botada. No se puede creer. No se como pasó, pero me destroza el corazón porque esta iglesia me ha ayudado tanto,”