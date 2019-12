Arranca campaña contra conductores ebrios en festividades navideñas

(NOTICIAS YA).- Con los festejos navideños aumentan el número de accidentes que involucran conductores ebrios, mismos que han cobrado la vida de personas inocentes.

“Si alguien hubiera intervenido con el conductor ebrio que mato a mis hijos, ellos estarían aquí ahora”, indicó Isabel Cisneros, quien perdió a sus dos hijos en un accidente provocado por un conductor en estado de ebriedad.

El accidente ocurrió la noche del 24 de diciembre, cuando el ex boxeador Joel García se impactó contra el vehículo donde viajaban los dos jóvenes y la novia de uno de ellos, terminando con la vida a los tres.

Y es que tan solo el año pasado 50 personas murieron en noche buena y 35 mas en navidad, al verse involucrados en un choque con un conductor ebrio.

Representantes de Madres Contra Conductores Ebrios (MADD) por sus siglas en inglés, aseguran que estas vidas hubieran podido salvarse, si los guiadores hubieran tomado una decisión responsable.

“Manejar ebrio es uno de esos crímenes que se pueden evitar, solo hay que planear antes de salir a tomar y tener un conductor designado o algún otro medio para llegar a casa”, explicó Vanessa Luna, integrante de MADD.

Por lo que como parte de la campaña Tie One On For Safety, la Policía de El Paso, la Oficina del Alguacil del Condado de El Paso y otras agencias policíacas, unirán esfuerzos para tratar de reducir el número de accidentes durante la temporada festiva, que en el 2018 cobraron la vida de mil 68 personas.

Lo cual de acuerdo con Jaime Esparza, de la Unidad Anti-Ebrios de la Policía de El Paso, es una tarea difícil ya que conducir bajo los influjos del alcohol es visto como algo “normal”.

“Tenemos la mentalidad de que esta bien tomar y manejar, todos conocemos alguien que ha dicho ‘no se como llegue a mi casa anoche’, es un comportamiento que no mucha gente ve como un crimen”, aseguró Esparza.

MADD y las autoridades agregaron que no piden a la comunidad no tomar en estas festividades, sino no ponerse en riesgo y poner en juego la vida de otros.