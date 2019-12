Con su cámara capto a héroe de tiroteo

(NOTICIAS YA).- Para Lim Arredondo, una parada a comprar material para su trabajo se convirtió en una pesadilla ya que estuvo presente en la masacre ocurrida en la ciudad de El Paso el pasado 3 de agosto.

“Llegue al Wal-Mart que es el más cercano que está a mi casa por unas pinturas y al llegar empiezo a escuchar disparos y logro divisar al individuo este pero no logre, si vi que traía algo en las manos” dice Arredondo.

Y es que este hombre logro captar con su cámara de celular momentos heroicos que se vivieron durante el tiroteo

“Grabo varias cosas horribles y ya casi antes de terminar me percato de que viene una persona corriendo hacia mí el cual yo pensé que traía lo que era fruta y dije ya empezaron a robarse las cosas si no al estarse acercando me percato que es un hombre que trae un bebe lastimado, y me entero que el individuo asesino a sus padres”.

Es gracias al video de 12 minutos publicado por Arredondo que los actos heroicos de ese hombre quedaron grabados en cámara.

Hombre del que se desconoce identidad y que ha sido buscado por autoridades por 4 meses.

Arredondo asegura que este tiroteo le cambio la vida y aprovecha para mandar un mensaje a toda la comunidad paseña.

“Abracen a sus seres queridos perdónense porque nunca se sabe cuándo puedes perder la vida o perder a alguien es algo que cambio mi vida de muchas maneras al igual que la vida de muchas personas” dice Arredondo.