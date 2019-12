Denuncian mercado negro de cuentas de Uber tras ataque a una pasajera

(NOTICIAS YA).- Una mujer en la Ciudad de México presentó una denuncia el pasado 27 de noviembre, luego de haber escapado de una aparente tentativa de secuestro por parte de un conductor de Uber; y su reporte desenmascaró un posible mercado negro de cuentas falsas del servicio de transporte.

Katsuko Nakamura, una joven de 20 años, abordó un Uber con un conductor que la aplicación indicaba tenía una calificación de 5.0 estrellas y 4,474 viajes realizados. Al inicio esto la hizo sentir segura, pero poco después la actitud del hombre detrás del volante la hizo sospechar.

“Una de las primeras frases que me dijo fue ‘¿Ya a descansar?’, a lo que le contesté casi sin ganas que sí”, declaró Nakamara a BBC Mundo. “Me preguntó: ‘¿Por qué tan solita?’. Y él mismo se respondió: ‘Ya no vas a estarlo’”.

La joven relató que fue en ese momento cuando se dio cuenta que el conductor tenía puestos unos guantes de látex que no llevaba antes. Después el hombre comenzó a manejar a alta velocidad a pesar de las protestas de la pasajera.

“Mi novio en el teléfono escuchó que yo le gritaba al conductor que me quería bajar, sin que tuviera respuesta.”, dijo Nakamura. “Pensé en arrojarme del auto o usar el respaldo de la cabeza como arma”.

Poco después otro auto hizo que el conductor se frenara y la joven logró escapar del vehículo. Posteriormente Nakamura denunció el incidente ante la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX).

Sin embargo a pesar de que el conductor fue identificado por la joven, las autoridades no indicaron si éste sería acusado de algún delito y dijeron a Nakamura que sólo estaba detenido por 72 horas, las cuales se cumplieron el sábado 30 de noviembre.

Uber declaró que la cuenta del conductor en cuestión había sido cancelada, sin embargo Nakamura asegura que éste continúa activo en la aplicación. “Su calificación pasó de 5 estrellas a 4.95, es el único cambio que he visto en la plataforma”, declaró.

Debido a esto el hermano de la víctima denunció la situación en redes sociales y usuarios indicaron que existen grupos de Facebook en los que aseguran vender cuentas falsas de Uber a aquellos que hayan sido bloqueados o no hayan pasado el examen para ser conductores.

En la investigación realizada por BBC los encargados de dichos grupos aseguran vender cuentas de conductores con distintas calificaciones y opciones para modificar la información como nombre, placas y fotografía.

Los precios que presentan en este “mercado negro” para la venta y renta de cuentas varían entre los 400 y 600 pesos (Alrededor de $20 – $30). Además aseguran prestar servicios a usuarios que dieron de baja, a aquellos que no pasaron el examen, no tienen póliza, cuentan con saldo negativo o tienen autos de modelos pasados.

Sin embargo de acuerdo con Cecilia Román, una vocera de Uber, estos grupos son un engaño o un posible fraude. “Hay 3 pasos: Una prueba psicométrica, la validación de documentos y la revisión de antecedentes penales”, indicó.

“Probablemente haya personas que deseen aprovecharse de quien está interesado”, dijo Román, agregando que hay un filtro de comprobación de identidad que de forma aleatoria pide a los conductores enviar selfies en el momento.

Cabe destacar que la denuncia de Nakamura se une a los miles de reportes alrededor del mundo, de víctimas que fueron agredidas sexualmente, golpeadas, secuestradas o maltratadas por conductores de Uber.

