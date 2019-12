Empleados amenazados con pistola en robo de GameStop de San Diego

(NOTICIAS YA).- Dos hombres amenazaron a empleados de la tienda GameStop mientras se robaron videojuegos en la tienda localizada en Serra Mesa el miércoles en la noche.

Los rateros entraron a la tienda Gamestop sobre la calle Murphy Canyon, cerca de Aero Drive alrededor de las 8:30 p.m. Uno de los ladrones amenazó a los empleados para que se metieran a un cuarto hasta atrás.Después, el ladron se robo videojuegos guardados en el almacén.

Los ladrones se fugaron en un auto blanco según el Departamento de Policía.

Los empleados no podían escaparse del cuarto ellos solos, no está claro si estaban atados o encerrados. Eventualmente, un cliente entró a la tienda y logró librarlos. No se reportaron heridos.

Los ladrones iban con vestimenta oscura pero no hay detalles sobre su descripción.