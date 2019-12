Gobierno federal presenta demanda contra We Build the Wall

(NOTICIAS YA).- Una nueva moción de emergencia fue emitida por el Departamento de Justicia del Gobierno Federal para obtener una orden de restricción temporal contra la organización We Build the Wall y evitar que se construya una valla fronteriza en el sur de Texas, sin la aprobación previa del Comité Internacional de Límites y Agua (IBWC por sus siglas en inglés).

Esta nueva orden, se presenta un día después de la restricción temporal que lograra el Centro Nacional de Mariposas, a través de una demanda hacia la organización encabezada por Brian Kolfage, por la construcción del muro en terrenos de propiedad privada.

La medida, obligaría a la organización a detener toda actividad de construcción en el Valle de Río Grande.

De acuerdo al documento legal, “Los Estados Unidos de América, dan entrada a una orden de restricción temporal que ordena a los demandados We Build the Wall, Inc., Fisher Industries, Fisher Sand y Gravel Co., y Neuhaus & Sons, LLC., y a todas las personas que actúen en su nombre, para la construcción de un muro o estructura similar a lo largo de las orillas del río Río Grande y alterar esta zona en el fomento de dicha construcción antes de obtener la autorización del IBWC.”

El documente del gobierno federal fue presentado hoy ante el juez de distrito Randy Crane.

