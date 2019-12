Perro prende horno de microondas y provoca incendio en casa

(NOTICIAS YA).- Un perro logró encender el horno de microondas en una casa de Stanford-le-Hope, Inglaterra, ocasionando un incendio en la vivienda.

De acuerdo con BBC News, el can de raza husky estaba solo en la propiedad cuando encendió el electrodoméstico, el cual estaba colocado sobre un tablero en la cocina.

Adentro del horno se encontraba un paquete de panes, el cual se prendió en llamas luego de que el animal encendiera el dispositivo, de acuerdo con Bomberos de Essex.

La corporación informó que el dueño de la vivienda no estaba presente al momento del incidente y se enteró gracias a una aplicación en su teléfono que le permitía ver imágenes en vivo de una cámara instalada en el hogar.

El perro afortunadamente salió ileso, pero la situación pudo haber sido muy distinta.

El bombero Geoff Wheal, adscrito a la estación de Corringham, se refirió al caso como un “incidente extraño” y explicó que sus compañeros arribaron para ver la cocina repleta de humo pero lograron evitar que las llamas se esparcieran a otros puntos de la propiedad.

“Esto demuestra que los microondas no deben ser usados para almacenar comida cuando no están en eso. Siempre mantengan sus microondas limpios y libres de basura, comida o cualquier empaque. Los animales o niños pueden encenderlos más fácilmente de lo que imaginan, así que por favor no corran el riesgo”, advirtió.

