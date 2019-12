Arrestan a dos estudiantes hispanos por posesión de armas en la escuela

(NOTICIAS YA).-La Oficina del Alguacil del Condado Hillsborough arrestó a dos estudiantes en una escuela secundaria por posesión de armas de fuego la mañana de este viernes.

Antonio Jeremy Margarejo, 17, y Rossely González, 16, han sido arrestados luego de que no sólo se encontraban fumando en la escuela secundaria Leto, si también por tener armas de fuego en sus mochillas.

“En ese segundo me morí. Me morí. Me morí,”