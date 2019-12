Arrestan a feminicida que presumía sus asesinatos en Facebook

(NOTICIAS YA).- Óscar García Guzmán, el sospechoso por feminicidios que presumía haber matado mujeres en redes sociales, fue arrestado en CDMX el viernes 6 de diciembre tras haber escapado de las autoridades cuando encontraron los cuerpos de 3 víctimas en su hogar.

El arresto fue realizado por agentes de Investigación de la Fiscalía Especializada de Feminicidios y de la Coordinación General de Investigación y Análisis (CGIA) de la Fiscalía del Estado de México.

La captura de García Guzmán llega después de que la Fiscalía General de Justicia de Edomex (FGJEM) ofreció una recompensa de hasta 300 mil pesos a quien proporcionara información para su arresto.

A través de Facebook, el sospechoso publicó una confesión en donde asegura haber matado a 6 mujeres; burlándose de las autoridades y responsabilizándolas de los asesinatos debido a su incompetencia para detenerlo.

“Me les escapé por la azotea de la casa y que hora y media antes de que entraran aproximadamente había matado a Jessica”, escribió. “La culpa no solo fue de las incompetentes e indiferentes autoridades que no supieron ver a quién tenían delante de ellos.”

García Guzmán aseguró que las autoridades y la familia de la mujer identificada como Jessica Jaramillo tuvieron la oportunidad de salvar a la joven que había desaparecido el 24 de octubre. “A Jessica la deje [sic] viva en mi casa drogada e inconsciente pero viva, el Rivotril me permitía tenerla en ese estado.”

“Pensé que al regresar de mi declaración me iban a detener por secuestro, pero por su falta de competencia al actuar por parte de ambos lados ahora será por homicidio”, escribió el sospechoso. “Les deseo mucha suerte atrapándome porque inteligencia quedó más que demostrados [sic] que soy MAS [sic] QUE SUPERIOR a ustedes.”

El 1 de noviembre las autoridades catearon la casa de García Guzmán, encontrando el cadáver de Jessica Jaramillo, así como los cuerpos de otras dos mujeres. Sin embargo el sospechoso logró escapar de las autoridades.

Tras investigaciones en las cuales colaboró el equipo de la activista Frida Guerrera, quien ha ayudado a la detención de al menos 25 criminales, las autoridades lograron rastrear el teléfono del sospechoso y finalmente dieron con su locación.

“No se amarguen para estas fechas todos cometemos errores”, dice una de las frases finales de la confesión en línea. “El de ustedes les costó la vida a su hija jaja y el de las autoridades a 6 personas que pasaron por mis manos por eso amo MEXICO [sic]. No se confíen seguiré matando mujeres”.

