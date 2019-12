Guardias de prisión desnudan a pequeña que fue a visitar a su papá

(NOTICIAS YA).- Una niña de 8 años que fue a visitar a su padre en una prisión de Virginia, fue desnudada y cateada por guardias de seguridad del centro correccional. Lo cual es una violación a la política del estado, según las autoridades.

“El incidente es profundamente perturbador y representa una trasgresión a nuestro protocolo”, indicó Lisa Kinney vocera del Departamento de Correcciones de Virginia en una declaración para CNN. “Sinceramente nos disculpamos ante esta niña y su familia”.

La pequeña estaba visitando a su padre, un preso del Centro Correccional Buckingham. Durante la visita ella estaba acompañada por otra persona adulta que no era su madre ni guardiana legal.

De acuerdo con Kinney el miembro del personal que ordenó el cateo al desnudo no tenía la autoridad de hacerlo y está enfrentándose a medidas disciplinarias. Aunque no indicaron en qué consisten dichas medidas.

El departamento no confirmó la relación entre la visitante adulta y el padre de la niña, pero el Washington Post reportó que se trataba de la novia del hombre. El cateo fue solicitado luego de que un perro detector de drogas alertó sobre la niña y la adulta.

Pero de acuerdo con la política del Departamento de Correcciones un padre o tutor legal debe aprobar el cateo al desnudo de menores de edad. En este caso, la visitante que acompañaba a la niña fue la que firmó a pesar de que va contra las normas.

Según reportes de The Virginian-Pilot la novia inicialmente dijo que no a la solicitud de desnudar a la niña, pero cambió de opinión luego de que los guardias consultaron a un oficial. A pesar de que la mujer informó al guardia que ella no era la madre o guardiana de la menor, indicó el medio.

Por su parte el gobernador de Virginia Ralph Northam suspendió temporalmente la política de cateo al desnudo en relación a menores. “Estoy profundamente perturbado por estos reportes, no sólo como gobernador, sino como pediatra y padre”, expresó.

La ACLU de Virginia señaló que los visitantes que se rehúsan a someterse al cateo al desnudo pueden perder sus privilegios de visita. “Creemos que esa es una política muy cohesiva”, dijo la abogada de los derechos de la mujer Nicole Tortoriello.

El Departamento de Correcciones de Virginia ya había enfrentado polémicas luego de que en 2018 intentaron prohibir el uso de tampones, toallas sanitarias y otros productos menstruales en los visitantes. Pero aunque la propuesta fue descartada, han habido reportes de personas que aseguran que siguen deteniendo a aquellos que usan estos artículos de salud.

