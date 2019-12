EXCLUSIVA: Habla familia de hispano baleado en fiesta de quinceaños

(NOTICIAS YA).-Un hombre hispano fue baleado durante una fiesta de quinceaños el sábado en Orlando.

Miguel González, 25, falleció con tres disparos en el pecho presuntamente por una discusión con otro hombre dentro del evento. Luego de salir, acompañado de su novia, fue sorprendido por el reponsable, quién le disparó antes de que entrase a su vehículo.

El periodista de Noticias Univision Orlando, Gustavo Gómez Morón, conversó en exclusiva con el padre de la víctima, José González.

“Mi hijo era muy trabajador. Mi hija me dijo que Miguel estaba en el hospital. Yo quisiera que se investigara ese club porque no tiene seguridad para que no vuelva a pasar eso,”