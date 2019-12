Familia lo pierde todo tras incendio en su casa rodante

(NOTICIAS YA).-

Desde ropa hasta medicamentos, una familia hispana lo perdió en un incendio que destruyó su casa rodante en el vecindario Valencia Park. Venecia Bracamontes destrozada al ver como quedó calcinada su casa móvil a tan solo dos semanas de la navidad.

“No tener donde vivir, y ya viene la navidad y yo ya le había comprado los regalos a mis niños,” dijo Bracamontes.

El fuego arrasó con todo a su paso: zapatos, documentos, comida, etc.

“Nos quedamos sin ropa, sin nada, no se pudo salvar nada, solo nuestras vidas,” dijo Apolinar Gutiérrez, esposo de Bracamontes.

El domingo a eso de las 9 de la mañana, un incendio ardió en la vivienda de la familia Gutiérrez ubicada en el parque de casas rodantes “acacia” en el vecindario de Valencia Park en San Diego.

“Sentí como que algo, Dios, me empujo al cuarto último y empecé a sentir caliente caliente,” dijo Bracamontes. “Abrí la puerta y ya estaba la llamarada arriba del último cuarto y ya salió mi primo porque oyó cuando tronaron los cables.”

Fue gracias a esa reacción que nadie resultó herido. Siete personas viven en esta casa: Bracamontes, su esposo y sus tres hijos, un tío y primo de la pareja.

“Estábamos dormidos él, mi primo y yo,” dijo Gutiérrez. “Si ella [Bracamontes] se hubiera ido al mandado porque ella acostumbra ir al mandado temprano. Se va por agua o algo y nos quedamos dormidos.

La pareja tiene un pequeño de 11 años con necesidades especiales. Ángel tiene esclerosis tuberosa, un trastorno genético que causa el crecimiento de tumores.

“Se perdio el medicamento de Angelito, de su quimioterapia porque tiene un tumor en el cerebro que se llama tumor sega y no sé cómo lo voy a conseguir,” agregó Bracamontes.

Bomberos determinaron que el incendio fue causado por una falla eléctrica pero el caso sigue bajo investigación.

“Ese asunto era de meses atrás, hasta de años… yo le había dicho a la manager que arreglaran esos cables porque estaban todos los cables de fuera,” explicó Bracamontes.

Vecinos insisten que este fuego se pudo haber prevenido. Incluso, interpusieron una demanda desde el 2014 por las condiciones del sistema eléctrico y del drenaje del parque.

“Que ya esto es mucha impotencia, que ya no tenemos, no hay seguridad, no hay nada para nosotros,” dijo Guadalupe Sánchez, una inquilina del parque.

En un comunicado, un representante de la compañía Pacífica quien es la dueña del parque Acacia dijo que no podían comentar sobre la demanda interpuesta. Sin embargo, en cuanto el incendio, dijo que reubicaron a la familia a un hotel. Agregó que en los últimos meses han hecho reparaciones eléctricas pero que han sido informados de alteraciones hechas por residentes.

Ángel y sus hermanos inocentes ante la desgracia que sufre su familia pero sus padres luchan para salir adelante.

“Es una tristeza y pues voy a extrañar el ir y venir de Angelito, el ir y venir de Angelito que se tiraba al piso a jugar con sus llaves,” dijo Bracamontes. “Todos sus juguetes se le quemaron también.”

La familia pide ayuda de la comunidad con donaciones de ropa, zapatos, comida, ayuda monetaria. Si desea ayudarlos, puede contactarlos a este número: (619) 340-6862.