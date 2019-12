Publica en Snapchat lista de compañeros que quiere asesinar

(NOTICIAS YA).- Una niña de 12 años fue arrestada en Florida tras publicar en su cuenta de Snapchat una “lista de muertes”, en la que incluía el nombre de varios compañeros de escuela.

La menor es estudiante de la escuela secundaria Falcon Cove en Weston y sus amenazas fueron en contra de sus compañeros.

También advirtió en redes sociales sobre un falso tiroteo.

LEE: Muere el joven que realizó tiroteo en escuela de CA y mató dos alumnos

La niña enfrenta dos cargos por una amenaza escrita de asesinato y por informes falsos sobre un arma de fuego tras hacer dos amenazas separadas por medio de la aplicación durante el pasado viernes, según informó la Oficina del Alguacil de Broward.

“La amenaza incluyó una lista de defunciones con los nombres de los estudiantes de la Escuela Secundaria Falcon Cove. Otra amenaza fue publicada en las redes sociales el viernes por la tarde que indicaba que los estudiantes no estaban seguros y que serían asesinados el lunes 9 de diciembre”, es parte de lo que se informa en un comunicado de la policía.

LEE: Identifican a una de las víctimas del tiroteo en escuela de California

La estudiante fue arrestada la noche del pasado viernes luego de que otra alumna de la escuela y sus padres alertaron a la policía sobre las amenazas publicadas en Snapchat.

Tras ser detenida, la niña confirmó que ella era la responsable de las falsas amenazas, según informó la policía.

La niña no ha sido identificada y las autoridades escolares no dieron declaraciones, al menos no las solicitadas por NBC News.

Jim Lewis, abogado de la niña, aseguró que no se trató de una amenaza grave sino de “una mala broma”.

LEE: Tiroteo en escuela de Wisconsin; un estudiante y un oficial heridos

“Desafortunadamente, vivimos en un mundo posterior a Parkland y esto no es algo sobre lo que puedas o debas bromear”, destacó Lewis.

Weston está a unos 40 kilómetros al sur de Parkland, en donde un exalumno abrió fuego contra la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en febrero de 2018, matando a 17 personas.

VIDEO RELACIONADO: