Madre e hijo mueren tras ser impactados por conductor ebrio

(NOTICIAS YA).- Una familia de Las Cruces, Nuevo México llora inconsolable la muerte de una joven y su pequeño hijo y todo por la culpa de un guiador ebrio.

“Mal, mal estoy, porque me quitó a mis hijos, a mis hijos, ¿quién me los va a regresar?, nadie, nunca voy a volver a ver a mi hija. Y le digo a ese hombre que se haga responsable, que se haga justicia”, Jesús Daniel García y Manuela Salas.

Con inmenso dolor la señora Manuela Salas se refiere al señor Juan Martínez, de 73 años, quien el pasado sábado en completo estado de ebriedad manejaba en sentido contrario por el Loop 375 e impactó y mató a su hija Elide Yvonne García, de 25 años, y a su nieto José Luis, de 6 años.

Un pequeño cuyo sueño de ser policía de grande, fue truncado. “Papá me decía yo voy a ser policía, yo seré policía para ayudar a la gente y era el único que venía conmigo, tengo muchos nietos pero era el que siempre estaba conmigo”.

Mientras que la joven Elide, estudiaba día y noche para poder graduarse el próximo año.

La señora Salas no puede quitarse de la mente como otra de sus hijas, le dio la noticia durante la madrugada del domingo.

“Esta Elida muy grave en el hospital. ¿Si mija?, ¿qué pasó?, chocó, me levante rápido de mi cuarto pero antes de salir me dijo ella, está muerta ma. Muerta mi hermana”.

Fieles creyentes a la virgen de Guadalupe, la familia de Elide y su pequeño hijo, piden a la comunidad de sus oraciones para poder seguir adelante, pero también piden ayuda monetaria ya que no cuentan con dinero para pagar los funerales de sus seres amados.

“Yo les digo por favor ayúdenme a darles su último final a mi hija porque nosotros somos muy pobres, y no me da vergüenza decirle a la gente porque no estoy diciendo nada, estoy diciendo la puritita verdad”.

Y lo que aseguran con profunda tristeza tanto el señor Jesús Daniel como la señora Manuela, es que sus vidas han quedado vacías

“Yo no tengo con que salir adelante con lo de mi niña y mi niño, véanme, me dejó vacía del alma, mis manos vacías”.

Para ayudar con los gastos de la familia García puede acudir a la página: GoFundMe: Funeral Services Elide and Jose Luis

LEE: FALLECE JOVEN EN IMPACTO VIAL EN EL NORESTE DE EL PASO