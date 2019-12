Vende rosas para poder repatriar el cuerpo de su hijo y despedirse de él

View this post on Instagram

“Soy Tito, un padre que quiere despedirse de su hijo y que necesita de todos ustedes. Con una rosa me ayudas a traerlo”. Con este mensaje y la etiqueta #JoseVuelveACasa, Roberto Alvez Usher, un padre uruguayo, salió a las calles a vender rosas para poder repatriar el cuerpo de su hijo fallecido en Ecuador. José Fernando Álvez Denis murió a sus 33 años en la provincia de Manabí (Ecuador), cuando cumplía su sueño de recorrer Sudamérica como mochilero. Ya había visitado Bolivia, Chile, Argentina, Perú y Ecuador. Encuentre la historia completa en nuestras ‘stories’. #Ecuador #Uruguay #Paternidad #Noticias #News #ELTIEMPO