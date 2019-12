VIDEO: Alguien se comió “obra de arte” valuada en 120 mil dólares

(NOTICIAS YA).- Cuando una banana pegada a una pared con cinta adhesiva se vendió por 120 mil dólares, no todo el mundo entendió la inspiración artística detrás de la obra. Pero un artista hambriento sí lo hizo.

Este sábado, David Datuna, un artista originario de Georgia, despegó la pieza de “arte” de la pared y se la comió ante la mirada atónita de cientos de espectadores.

Datuna no se arrepiente de nada. “No fue vandalismo, fue una representación artística de mi parte y no lo siento en absoluto”, sostuvo durante una conferencia de prensa este lunes.

La banana pertenecía a la exhibición titulada “Comedian” (“comediante”) del reconocido artista italiano Maurizio Cattelan en el Art Basel de Miami Beach. Cattelan también es conocido por su inodoro de oro de 18 quilates, valuado en 6 millones de dólares y que fue robado del Palacio de Blenheim a principios de este año.

Datuna catalogó a Cattelan como “uno de los mejores artistas del mundo”. Cuando se le preguntó cómo era eso posible si él se había comido su arte, Datuna insistió en que no consideraba que su interpretación hubiese dañado el trabajo de otro artista e incluso llamó a la banana con cinta adhesiva “una idea genial”.

“En este caso, no es como si hubiera comido arte”, insistió Datuna. “Como dijo la galería, no es una banana, es un concepto. Y simplemente me comí el concepto del artista. Así que creo que esto es genial, es divertido, de eso se trata el arte”, añadió.

“Le llamo a la interpretación ‘Artista hambriento’ porque estaba hambriento cuando me la comí”, explicó. “Así es como los artistas hablamos entre nosotros. Hablamos a través del arte. Este fue su arte y esta fue mi interpretación”, insistió Datuna.

Aunque muchos en la galería estaban molestos cuando él se comió la banana, el artista dijo que no tenía miedo de ir a la cárcel. De hecho, antes pidió a sus amigos que se prepararan para llamar a sus abogados en caso de que fuera arrestado.

“La galería tomó toda mi información y la policía tomó toda mi información”, sostuvo. “Lo que vaya a pasar en los próximos días, no lo sé”.

Este domingo, la galería detrás de la venta de “Comedian” dijo en una publicación de Instagram que la instalación había sido retirada de la exhibición en medio de preocupaciones de seguridad pública.

Datuna es conocido por sus representaciones dramáticas, como un espectáculo anti-Putin en la Plaza Roja de Moscú. Dos meses antes de que el presidente Donald Trump fuera elegido, el artista instaló una bandera estadounidense con el mensaje “SOS” frente a la Casa Blanca.

*Con información de CNN