Anuncian demanda contra sacerdote que abusó de más de 150 niños

(NOTICIAS YA).-Víctimas de abuso sexual alzan la voz y presentan una denuncia formal contra un sacerdote que se aprovechó de más de 150 niños durante sus casi 30 años de carrera en la iglesia.

“Muchos años le eche la culpa a Dios, le eche la culpa a la iglesia y todo. Y de chiquito cuando ayudaba al padre, yo quería ser sacerdote también, pero me quito todo eso en mi vida”, confiesa David Tirado, una de las víctimas.

“Tenía mucho coraje con todos. Y especialmente cuando iba a misa, cual sea el padre que estaba dando la misa, nomás veía la cara de este”.

Abogados de 4 de las 150 víctimas de este sacerdote anunciaron que presentarían una demanda civil contra la Diócesis de San Diego por no haberlo detenido en casi tres décadas.

“Y el encubrimiento de la Diócesis. Simplemente cuando sabían claramente de que estaba abusando de niños, a resultado de queja de los padres, a resultado de queja de los niños. Qué era lo que hacían; lo cambiaban de una iglesia a otra iglesia”, explica Jesse Navarro, representante de la firma legal Zalkin.

Iniciando desde su ordenamiento como sacerdote; fue identificado con “inmadurez sexual”. Pero ya como sacerdote también hubo quejas presentadas por abuso de menores en San Diego, Encinitas y Lakeside.

“They would send them out to this desert parishes where they were sort out of the view and where unfortunately were mostly hispanic families, where they had a sense that people were gonna keep quiet”.

El abogado Irwin Zalkin denuncia que en vez de enfrentar cargos; Rodrigue fue enviado a una parroquia desierta, donde no recibiera tanta atención y la comunidad no dijera nada. Paso de San Diego El Centro, luego a Poway, de regreso a Caléxico y nuevamente en San Diego; en cada parada con una nueva acusación de abuso.

“Pero la cosa es que entre más vienen a avisar lo que les pasó, esto se puede parar”, aseguró David, quien ha cargado el dolor por más de 40 años, pero hoy toma fuerza para dar a conocer su caso e inspirar a otros a levantar la voz.