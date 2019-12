¡Arrestado! Responsible de balear a joven hispano en Apopka

(NOTICIAS YA).-Autoridades de Apopka arrestaron al sospechoso de haber matado a un joven hispano el pasado fin de semana en una fiesta de quinceaños.

Se trata de Pablo Jaimes, 18, quien le habría disparado a Miguel González en el estacionamiento del Club Fenix en Apopka el pasado sábado en la noche. El periodista de noticias Univision Orlando, Gustavo Gómez Morón, habló en exclusiva con la familia de González.

“Era muy trabajador mi hijo. [Me dijeron] que Miguel estaba en el hospital pero no me dijo que la habían dado un balazo,”