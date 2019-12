Oficial de policía manejó ebrio no es arrestado y conserva su trabajo

(NOTICIAS YA).-Un oficial del Departamento de Policía de la ciudad de Aurora quien fue encontrado inconsciente frente al volante y con signos de ebriedad en horas de servicio, no pasó tiempo en prisión y conservó su empleo.

El oficial Nate Meier de 48 años residente de Parker nunca recibió sentencia por DUI o manejar bajo los efectos del alcohol en marzo de 2019.

Todo comenzó cuando dos personas llamaron al 911 alrededor de las 3:44 p.m. del 29 de marzo, advirtiendo sobre un oficial de policía inconsciente, en el asiento del conductor de una vehículo encubierto de la Policía de Aurora en cercanías a la base de la Fuerza Aérea de Buckley.

Al Meier no responder los llamados de las autoridades, integrantes de la unidad de bomberos se vieron obligados a romper una de las ventanas del vehículo y de acuerdo con el cuerpo de investigación de la policía de esa ciudad, dentro del vehículo se podía percibir un fuerte olor a una bebida alcohólica no identificada y este fue transportado a un hospital de la zona.

Según el reporte oficial Meier días después admitió que fue a su vivienda y bebió vodka y que por esta razón no estaba capacitado para operar el vehículo, y se sentía avergonzado por el incidente. Sin embargo, aunque en el documento se hablaba de posibles cargos por DUI (manejar bajo la influencia de sustancias controladas), de acuerdo con la base de datos de una de las cortes en Colorado, ningún cargo fue formulado contra Meier.

De acuerdo con Crystal McCoy, vocera de la Policía de Aurora, no era claro que sucedía con Meier y que podría haberse tratado de un ataque de diabetes o un derrame cerebral y que aunque el oficial estaba manejando en estado de embriaguez, no existía una autorización para realizarle un estudio de sangre a este ya que no se trataba de un accidente y nadie resultó herido.

No obstante, el oficial entregó su historial médico por voluntad propia al departamento en el que quedó en evidencia que el nivel de alcohol en su sangre era cinco veces más alto que el límite permitido como para un caso de DUI.

“El decidió ser honesto”, dijo Crystal McCoy, vocera de APD.

Ahora dicen los registros del departamento policial que Meier, se encuentra trabajando en asignaciones de la oficina de delitos económicos y de casas de empeño y que este antes trabajaba para la unidad de pandillas.

En su solicitud para trabajar en la Policía de Aurora, Meier agregó haber sido despedido de uno de sus empleos y tener cargos por delitos menores en el pasado.