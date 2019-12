Una devoción a la Virgen de Guadalupe que empezó con un sueño

(NOTICIAS YA).-

Un altar lleno de flores y velas arropan a la Virgen de Guadalupe en vísperas de su dia en casa de la familia Guzmán en su hogar en Mount Hope. Josefina Irra Leyva y sus hijos llevan mas de 30 años rindiendole homenaje a la “Morenita del Tepeyac” y todo por un sueño.

“La soñaba seguido yo a ella y me hablaba,” dijo Josefina Irra Leyva.

Un llamado espiritual que Leyva experimentó en su estado natal de Guerrero.

“Cuando la vi, le dije, ‘ay Virgencita, que haces ahi?’ y me dijo: ‘pero no me haces un altar,’” dijo Leyva. “Después yo sonaba el altar asi y me llamaba, ‘me decía ven, ven y ya cuando llegaba despertaba.’”

Leyva le prometió a la Virgen que le haría un altar.

“Mi primer recuerdo que tengo fue en Coyuca con una virgen muy pequeñita que tenia mi mama cuando por primera vez le hizo ella su altar,” dijo Araceli Guzmán, hija de Leyva.

Una promesa que se trajo al emigrar a los Estados Unidos. En los últimos 30 años, la casa de la familia Guzmán ha sido anfitriona de una gran fiesta en la que participan cientos de creyentes. Desde el 1o de diciembre, diez familias se toman turnos para cuidar a la Virgen de Guadalupe como parte de una procesión. Hoy la recibe con los brazos abiertos la familia Guzmán.

“Todas las noches le pido yo, siempre, siempre,” dijo Leyva.

Claro que no pueden faltar los antojitos mexicanos: el pozole, el pan dulce, el atole pero la celebración es para coronar a la “Emperatriz de las Américas.”

“Es esa madre que está dispuesta a acoger a sus hijos, a velar por ellos y a sanar tantas cosas que traemos en nuestros corazones como migrantes,” dijo el Fray Agustin Mendez de Leon.

Una tradición que con gran devoción y amor seguirá por muchas generaciones más.

“Igual así como mi mamá que se acuerden que la Virgen es la madre de nuestro señor y es lo máximo que tenemos,” dijo Guzmán.

Los feligreses honran a la virgen con un rosario, una misa y una procession. Ademas, le celebrarán una misa el 12 de diciembre en la iglesia de Nuestra Señora de la Paz.