Niño se sale del kinder en el Noreste de El Paso y nadie lo nota

(NOTICIAS YA).- Momentos de angustia y desesperación, fue lo que vivió una madre de familia, al no saber sobre el paradero de su hijo, quien se suponía estaba seguro dentro de la escuela.

“Yo estaba muy asustada, temblorosa y les dije yo a ellos que no podía creer que no podían hacer algo, si ellos eran los responsables de atender a los niños chiquitos”, relató Valeria Rivas, madre del niño.

Y es que el pasado martes, el pequeño Amak Rodríguez, de cinco años, quien cursa el Kinder en la escuela Travis, se salió de la plantel cuando su madre fue por el para llevarlo a una cita médica.

Ya que la mujer asegura, que el personal de la escuela no siguió el protocolo y el niño salio del plantel como si nada.

“La señora lo mandó a el sólito a la clase para que agarrara sus cosas, sin querer agarrar al niño caminar con el y traérmelo a la oficina”, dijo Rivas.

La mujer se dice molesta con la escuela, ya que la facilidad con la que el niño pudo salir por la puerta principal sin ser detectado quedo grabada en vídeo.

“Me enseñaron un vídeo en donde mijo salio por las puertas sólito y el sólito camino de aquí, hasta los apartamentos y yo me discutí con ellos y les dije que por que no lo estaban cuidado”, explico la madre de familia.

A través de un comunidad de prensa, el Distrito Escolar Independiente de El Paso señaló que están revisando el incidente con el menor.

“Un niño de Kinder en la escuela Travis salió del campus mientras su madre y personal de lugar lo esperaban en la la oficina principal.

El niño fue encontrado sano y salvo minutos después en su casa, que esta cercana a la escuela, personal de la escuela esta revisando los protocolos para recoger a los niños para que esto no vuelva a pasar”, señaló el distrito escolar.

Pero la mujer aseguró ante nuestra cámara, que los empleados de la escuela no le dieron importancia a lo ocurrido.

“Ellos como si nada paso, ni siquiera me pidieron disculpas, no me pidieron disculpas ni nada”, concluyó Rivas.