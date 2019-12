Paciente de cáncer envuelve regalos para pagar tratamiento

(NOTICIAS YA).-A sus 68 años Don Leo enfrenta una de las batallas más difíciles de su vida ya que recientemente fue diagnosticado con una rara enfermedad.

Don Leo padece de neuroblastoma olfatorio, un tipo de cáncer poco común que se forma en los tejidos de la parte superior de la cavidad nasal.

Debido a esta rara enfermedad, Don Leo se vio obligado a dejar su trabajo, lo cuál dificulta el poder pagar por los gastos de su tratamiento. Pero lo que no se imaginaba es que uno de sus talentos le ayudaría a salir adelante.

“Mi papá ademas de tener muchos talentos , uno es envolver regalos,” Stephanie Guzmán, hija de Don Leo.

“Y eso es lo que me gusta y me distrae , para no estar pensando en mi problema porque mi cancer es delicado,” dijó Leonardo Guzmán.

Todo inició con una simple publicación que hizo su hija a travez de las redes sociales y que rápidamente se volvió viral. Hasta ahora Don Leo ha envuelto alrededor de 80 regalos. Cada uno envuelto detalladamente, creando asi una satisfaccion y agradecimiento en su corazón.

“Les va a gustar porque yo lo estoy haciendo con cariño, con todo mi afecto y agradecimiento a la gente que me esta dando la oportunidad de poder solventar los gastos que se nos vienen encima.”

Aquí el link para apoyar a la familia.

GofundMe: Help Don Leo fight cancer