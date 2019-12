Proyecto de ley bipartidista busca ayudar a los agricultores inmigrantes

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, estima que aproximadamente la mitad de la fuerza laboral agrícola no tiene estatus legal en el país, por lo que una gran parte de la fuerza laboral trabaja sin los documentos adecuados, generalmente recurren a identificaciones y documentación prestada de amigos y familiares legales. Por esta razón muchos enfrentan riesgo de deportación y sus empleadores viven la amenaza constante de la ruina financiera si sus trabajadores son atrapados.

Ayer, la Cámara de Representantes de los EEUU aprobó la Ley de Modernización de la Fuerza de Trabajo Agrícola (H.R. 5038) que de pretende terminar con el empleo ilegal de trabajadores extranjeros en la agricultura.

Este propuesta, primero permitiría a los trabajadores agrícolas extranjeros solicitar un estatus legal de cinco años renovable por el tiempo que estos permanezcan en la agricultura. En segundo lugar, reformaría el programa de trabajadores invitados (H-2A) que permite que las granjas llenen puestos vacantes de forma legal.

Estas reformas ayudarían a las granjas estadounidenses a competir en los mercados de alimentos de todo el mundo y reducir la inmigración ilegal y el empleo ilegal.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara con un total de 260 votos a favor y 165 en contra. El congresista Vicente González, fue uno de los que se mostró a favor de esta propuesta.

“Si bien no es perfecta, esta legislación brindará a los agricultores, ganaderos y trabajadores agrícolas del Distrito 15 de Texas una certeza muy necesaria. Me enorgullece emitir mi voto a favor de este proyecto de ley y seguir trabajando con todas las partes interesadas para garantizar que el acceso a una fuerza laboral confiable, legal y calificada ya no esté fuera del alcance”, expresó el congresista.

Es importante destacar, que las granjas y las industrias que dependen de ellas producen más de $1 billón en bienes y servicios cada año. Por lo que los gobernantes están haciendo frente a la escasez de mano de obra al tiempo que luchan por un sistema de inmigración que funcione.