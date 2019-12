TxDOT realiza reuniones públicas sobre plan para nueva autopista en RGV

(NOTICIAS YA).- TxDOT está estudiando una nueva conexión potencial de las vías I-69 C, US 281 a I-69E, US 77.

El propósito de la reunión es presentar el estudio de viabilidad del corredor del conector I-69 al público, así como, ayudar a TxDOT a desarrollar las metas y objetivos del proyecto, discutir las limitaciones y reunir opiniones de la comunidad al respecto.

Los funcionarios aún están en la fase de diseño, pero el estado está realizando reuniones en todo el Valle para que la gente señale lo que quiere ver en esta carretera.

Incluso, también están realizando una encuesta sobre la construcción, a través de su página web.

Encuesta de Estudio de Viabilidad de Vía I-69

Para formar parte del registro oficial, los comentarios deberán recibirse antes del jueves 2 de enero de 2020.

La próxima reunión pública será este jueves en escuela primaria Santa Rosa a partir de las 6 p.m. a las 8 p.m.

Usted puede ver toda la información del proyecto aquí:

Estudio de Viabilidad de Vía I-69