VIDEO: El increíble rescate de un perro atorado en elevador

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Texas estaba en el lugar indicado en el momento indicado y pudo salvar la vida de un pequeño perro. Todo fue captado en video.

De acuerdo con CNN, Johnny Mathis llegó al edificio donde se encuentra su departamento en Houston y salió del elevador. Al bajar, vio que una mujer entró, jalando un pequeño perro con una larga correa.

“Cuando subió (al ascensor), yo estaba viendo al perro porque era muy lindo. Me di cuenta de que la correa era muy larga pero no pensé que no fuese a poder entrar al elevador a tiempo”, dijo el hombre de 27 años.

Eso fue precisamente lo que pasó. La dueña del animal, posiblemente distraída, subió al elevador y no se dio cuenta de que el animal seguía en el pasillo. Las puertas se cerraron y el drama comenzó.

Mathis gritó para obtener la atención de la dueña pero ya era demasiado tarde, así que corrió y trató de liberar a la mascota antes de que la fuerza de la correa atorada por el ascensor pudiera causarle un gran daño o incluso la muerte.

“Fue por instinto, tomé la correa. Tenía pelaje muy abundante y por eso tardé un poco en poder soltarlo. Cuando lo hice, solté la correa y pude ver cómo esta salió disparada”, narró el joven.

Mathis dijo que en cuanto se cerraron las puertas del ascensor, podía escuchar a la dueña llorando en el interior. Cuando pudo liberar al perro, comenzó a golpear las puertas, tratando de indicarle a la mujer que su mascota estaba bien, pero ella no podía escucharlo. “Ella creyó lo peor, que su perro había muerto”, dijo.

La mujer regresó a ese piso, todavía consternada pero aliviada al ver que su mascota estaba viva. No podía dejar de llorar. “Creo que solo dijo ‘gracias’ y nos abrazamos pero estaba abrumada por las emociones”, expresó Mathis.

El hombre añadió que cree que la mujer es una nueva residente del edificio y que no la ha visto desde el día del incidente.