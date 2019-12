VIDEO: Lo rescatan de lago congelado tras pedir a Siri llamar al 911

(NOTICIAS YA).- “Siri, llama al 911”. Eso fue lo que gritó un hombre de Charles City, Iowa, después de que su automóvil se hundiera en un río helado.

Gael Salcedo, de 18 años, se dirigía al North Iowa Area Community College cuando su Jeep golpeó un trozo de hielo en el camino, según la estación KIMT, afiliada de CNN.

VIDEO: Hombre muere intentando salvar a sus perros en lago congelado

Salcedo perdió el control de su automóvil: giró a la derecha y desde allí, todo se volvió borroso, dijo. Su automóvil luego cayó al río Winnebago.

“No sabía a dónde iba. No sabía qué hacer. Comencé a pensar: ‘voy a morir’”, le dijo a KIMT.

LEE: Rescatan a migrantes que intentaban cruzar la frontera por alcantarilla

Salcedo bajó las ventanas, preocupado de que su auto se hundiera. El agua que lo rodeaba estaba por debajo de las temperaturas de congelación, según el mismo medio local. Gael no pudo encontrar su teléfono, así que recurrió a la asistente digital Siri.

Los elementos del Departamento de Bomberos de Mason City llegaron al lugar rápidamente, pero la corriente del río inmovilizó la puerta del lado del conductor. No había otras opciones: Salcedo tenía que salir, dijo a KIMT el teniente Craig Warner.

“Mis manos estaban congeladas, ya no sentía las piernas, así que estaba batallando mucho y el agua corría muy fuerte y me hacía tropezar. El hombre me ayudó a levantarme varias veces. Utilicé toda mi fuerza para salir del agua”, dijo Salcedo a KIMT.

LEE: Esto es lo que tienes que hacer para que Siri cante Bohemian Rhapsody

Con la ayuda de Warner, Salcedo salió del río y entró en la ambulancia. Fue tratado por conmoción y dado de alta del hospital solo unas horas después, según KIMT.

“Quiero agradecer a todos los que estuvieron allí, especialmente a ese hombre que arriesgó su vida y entró al río para salvar la mía”, expresó el joven.

*Con información de CNN