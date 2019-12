Este es el asqueroso secreto del pan gratis en los restaurantes

(NOTICIAS YA).-Hay un sucio secreto detrás del pan gratis en los restaurantes, revelan algunos empleados a través de Reddit.

¿Pan gratis? ¿Los restaurantes realmente tienen un secreto sobre esto?

LEE: Dime qué comerás y te diré cuánto ejercicio necesitas para quemarlo

De acuerdo con Mashed, uno de los rumores más frecuentes sobre el pan gratis en los restaurantes parece ser que, algunos, vuelven a servir el pan que queda en las mesas de los clientes si no comen todo.

Según empleados, ciertos restaurantes realmente vuelven a servir el pan que no se come en las mesas. Es decir, lo reciclan: “La mayoría del tiempo, si no se come todo, se remonta al calentador de pan”, advirtió un empleado en Reddit.

Si pensamos que las personas realmente tocan esos panes que fueron re-servido a otros clientes, que no todos se lavan las manos antes o después de ir al baño… ¿vale la pena comer ese pan gratis? Quizá no.

LEE: Muere pequeño luego de comer una sopa instantánea

Aunque no hay informes de la FDA sobre alguien que se haya envenenado por comer pan gratis en un restaurante, aún.

Pero tal vez no sea probable que esta sea una práctica tan común, pues sería una violación del código de salud, dice otro comentario de la red social. Sin embargo, podría ser algo que si sucede en sucursales de restaurantes individuales mal administradas, según otros comentarios de profesionales culinarios, señaló el sitio web.

LEE: Alertan por árboles de Navidad con cientos de huevos de mantis religiosa

Y es que el pan gratis, además de ser gratis, les brinda a los clientes algo en lo que concentrarse antes de que salga su comida y estén menos molestos por el tiempo de espera.



Por otra parte, la nutricionista Regina Fazzini, R.D. (a través de SheFinds), cree que hay otra importante razón por la que no deberías comer ese pan: “la canasta de pan es súper tentadora, pero finalmente no vale la pena”. ¿La razón? Sirven pan blanco, que no es muy nutritivo, y además te llevarás suficientes calorías y saciedad del aperitivo, plato principal y acompañamientos.

Video relacionado