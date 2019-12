Paseña se gradúa de la universidad a los 71 años

(NOTICIAS YA).- Desde muy pequeña a Carmen Navar le gustaba pintar, sin imaginar que lo que comenzó como un simple entretenimiento, terminaría convirtiéndose en su pasión.

“Eramos ocho, entonces mi mamá para ocuparnos nos compraba muchos libros para pintar. Yo me la pasaba horas pintando, nunca sabiendo que eso era el arte, yo no sabía que era arte, era una cosa para entrenemos”, relató Navar.

Pero conforme pasaba el tiempo, la mujer quien creció en el Valle Bajo, se dio cuenta de su vocación y a los 19 años dijo a sus padres que soñaba con ser artista, sin imaginar que tendrían que pasar mas de 50 años, para poder alcanzar ese sueño.

“Me mandaron a una escuela en San Luis, Missouri a estudiar arte, pero inmadura no sabiendo el gran regalo que tenía yo dentro de mi, que faltaba desarrollar, no entraba a las clases, me interesaban los muchachos, me interesaba más jugar”, dijo la mujer.

Convencida de que el arte no era para ella, Navar decidió formar una familia pero luego de 22 años de matrimonio y tres hijos, la historia de amor llego a su fin.

Tras su divorcio Navar entró en una fuerte depresión, ya que sentía que su vida no iba a ningún lado por lo que se refugio en la pintura.

“Yo empecé a dibujar vírgenes y ángeles para darme fuerza a mi misma y seguir adelante, porque muchas veces me sentía cansada, había mucha tristeza del primer matrimonio, me sentía fracasada pero el arte me empezó a cambiar”, aseguró Navar.

Por lo que la mujer decidió retomar ese sueño, que había abandonado hace años y se inscribió en la Universidad de Texas en El Paso, para obtener un bachillerato de arte en pintura.

“Ya pasaron 52 años de ese sueño y los años no importan. Entonces todos los que tienen un sueño hay que seguir regando esa semilla, todo mundo tenemos una semillita”, concluyó.

El sueño de Navar se verá culminado el día de mañana cuando por fin camine por el estrado para obtener su tan soñada diploma.