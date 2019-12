¡Cuidado! Intercambio viral de regalos ‘Secret Sister’ es una estafa

(NOTICIAS YA).- Si un extraño en internet te promete un regalo de Navidad a cambio de una compra de $10 y algo de información personal, lo más seguro es que se trate de un engaño, según advierte Better Business Bureau (BBB). Pues no sólo no recibirás un regalo, sino que podría hacer que accidentalmente te unas a una estafa piramidal ilegal.

“Secret Sister” es una dinámica que se ha visto en redes sociales y otros sitios de internet, en la cual se le pide a los usuarios que compren regalos para otros. Pero en realidad se trata de una estafa ilegal que podría poner en riesgo tu información personal.

La estafa ha sido detectada principalmente en Facebook, donde usuarios reclutan “hermanas” con la promesa de que podrán recibir hasta 36 regalos, siempre y cuando compren un obsequio de $10 para otra persona en internet, den su nombre, dirección, correo electrónico y recluten más amigos para que se unan.

Sin embargo los usuarios no saben a quién le están comprando regalos o si ellos regresarán el favor. Además no se sabe qué es lo que los estafadores están haciendo con la información personal de los usuarios, algo que podría dejar a los participantes vulnerables a ataques cibernéticos.

Como cualquier estafa piramidal, ‘Secret Sister’ funciona a través del reclutamiento continuo pues mientras más participantes haya, el engaño funciona por más tiempo. Pero una vez que los usuarios dejan de unirse, los regalos se detienen dejando a muchos decepcionados.

Recuerda que muchas estafas piramidales se disfrazan como compañías multinivel de marketing legales como Herbalife, las cuales también dependen del reclutamiento a cambio de retribuciones mínimas. Pero en realidad la única diferencia entre una y otra es que las estafas piramidales son ilegales y las multinivel no.

Para evitar ser víctima de este tipo de estafas recuerda no confiar en extraños de internet y jamás darles información personal de ningún tipo. Si alguien te pide tu correo electrónico o dirección, lo mejor es que ignores esa publicación.

Además si notas que una actividad depende del reclutamiento, no vende un producto o servicio genuino y promete altas ganancias en un periodo corto de tiempo; lo más seguro es que se trate de una estafa piramidal.

Algunas de estas estafas son menos formales que otras, como ‘Secret Sister’, y pueden tomar la forma de publicaciones en redes sociales, publicidad en línea y videos de YouTube. Mientras que algunas aseguran estar respaldadas por el gobierno, algo que es imposible porque estas prácticas son ilegales.

