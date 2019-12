Tras choque de autos latino salvó la vida de un joven desangrándose

(NOTICIAS YA).- Un joven latino que está estudiando para convertirse en paramédico, salvó la vida de un hombre que se estaba desangrando tras ser impactado por un carro en una autopista de Portland, Oregon el pasado 14 de noviembre.

Miguel Vásquez se encontraba manejando por la I-405 cuando su Jeep comenzó a fallar, lo cual provocó algo de tráfico. Fue ahí que Jalen Williams de 20 años se dio cuenta del problema y se detuvo para ayudar al joven.

Al bajarse del vehículo Williams se ofreció a empujar el auto de Vásquez hacia un costado. De pronto otro conductor chocó con uno de los vehículos, atrapando la pierna de Williams entre los dos carros.

“Perdí el conocimiento, honestamente pensé que me había muerto, esos dos segundos que estuve ahí yo simplemente… no me sentía ahí”, dijo Williams. Después el joven quedó tirado en el pavimento con múltiples fracturas y una herida que cortó su Arteria Femoral.

Afortunadamente los estudios en atención de emergencia de Vásquez rindieron frutos y el joven intervino rápidamente. “Simplemente supe. Supe ahí en ese momento lo que tenía que hacer”, expresó.

Mientras Williams se desangraba, Vásquez sacó su cinturón y aplicó un torniquete para ayudar a detener la sangre. “Supo qué hacer en la escena del accidente para salvar su vida. Eso es simplemente fenomenal”, dijo Pamela Wall-Dover, la madre de Williams.

“Es muy loco para mi lo rápido que todo pasó y lo rápido que él reaccionó a la situación”, dijo Williams. “Si los papeles hubieran estado invertidos, si lo hubiera dejado empujar su propio carro y le hubieran pegado a él, yo no hubiera sabido qué hacer. Te puedo decir eso con seguridad”.

Ahora los dos jóvenes permanecen en contacto y se encuentran agradecidos por las acciones benevolentes que ambos cometieron. Una página de GoFundMe fue establecida para ayudar a Williams con los pagos médicos.

