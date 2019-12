Millones exigen quitar película de “Jesucristo gay” de Netflix

(NOTICIAS YA).- Una gran cantidad de usuarios cristianos de Netflix están furiosos por un polémico especial navideño que representa a Jesucristo como un hombre homosexual y exigen que sea removido de la plataforma.

Se trata de “The First Temptation of Christ” (“La primera tentación de Cristo”), un proyecto del grupo cómico brasileño Porta dos Fundos, el cual ha sido lanzado en mercados latinoamericanos como Brasil y México.

De acuerdo con Daily Mail, la cinta de 46 minutos ha inspirado más de 2 millones de quejas como parte de una petición que busca que el recién lanzado especial desaparezca de Netflix por considerarlo ofensivo y blasfemo.

LEE: Autor de polémico cuadro de Zapata desnudo rompe el silencio

La película cuenta la historia de Jesús en la víspera de su cumpleaños número 30, situación que aprovecha para presentar a Orlando, su supuesto novio, a su familia. El filme también incluye supuestamente una escena de la Virgen María fumando marihuana.

Algunos usuarios amenazan con cancelar su suscripción al servicio, mientras otros aseguran que ya lo hicieron.

Netflix no ha emitido comentarios sobre la película ni del escándalo que ha generado.

VIDEO: Asegura que Frozen y unicornios hacen gays a pequeños

“Valoramos la libertad artística y el humor a través de la sátira sobre los temas culturales más diversos de nuestra sociedad y creemos que la libertad de expresión es esencial en la construcción de un país democrático”, dijo por su parte Porta dos Fundos, que había descrito su propio proyecto como “un especial navideño muy incorrecto”.

La cinta es dirigida por Rodrigo Van Der Put y cuenta con la actuación de Gregório Duvivier como Jesucristo y Fábio Porchat como su presunto novio.

LEE: Vicente Fernández rechazó trasplante de hígado por homofóbico

El equipo fue duramente criticado por Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien aseguró que no representan a la sociedad de su país y llamó a la cinta “basura”.