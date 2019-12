VIRAL: Empleado nuevo gana pantalla en posada y luego renuncia

(NOTICIAS YA).-Empleado nuevo asiste a la posada navideña de una empresa en México, gana el premio mayor y luego renuncia.

Es la época de posadas donde hay buena comida y rifas entre los empleados, pero pocos son los afortunados.

Adriel García, quien llevaba apenas 5 días trabajando, se ganó una pantalla de 50 pulgadas en la rifa para empleados, de acuerdo con información del diario mexicano Excélsior.

García compartió en Facebook sobre lo afortunado que fue y sus planes a corto plazo (nada favorecedores para la empresa):

“Me metí a trabajar apenas el lunes y me dijeron que si quería ir a la posada el sábado y que voy y me ganando la de 50 jajajaj lo que no saben es que ya no iré el lunes”, escribió.

El post del empleado se ha compartido más de 64 mil veces y tiene más de 14 mil comentarios; algunos de apoyo, otros que reprueban esa acción y otros más que creen que es una broma.

