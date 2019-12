Familia de San Diego pide frenar deportación para no ser separados

(NOTICIAS YA).-El esfuerzo de un joven militar por mantener a su familia unida hasta ahora ha sido en vano. Se acaba el tiempo para que su madre impida que la deporten y la regresen a un país desconocido para ella.

“El está muy preocupado la verdad porque pues no es lo mismo que el viene y llega a casa y sabe que su mama le hace de comer y la comida que le gusta y yo estoy ahí con ellos. Y pues estar separados va a ser algo pues muy difícil”, comenta Rocío Rebollar.

Como muchos otros miembros del ejército; Gibrán regresa a San Diego para pasar la navidad en familia, pero con la mala noticia de que pudiera ser la última ante el riesgo de que deporten a su mamá.

“Es muy triste pensar que también su cumpleaños que es el 29 de diciembre va a ser una ocasión triste en vez de ser una ocasión feliz.”, agregó su hija, Karla Cruz.

Rocío Rebollar había tenido que salir voluntariamente del país en dos ocasiones, pero en 2009 ICE aplica una orden de deportación.

Es entonces que Gibrán planea la mejor forma en ayudar a mantener a su familia unida.

“Cuando me gradué del colegio tenía planes de ir a la escuela de leyes, pero siempre estaba el peligro de que la arrestaran a ella de que la sacaran”, explica Gibrán Cruz, teniente segundo oficial del ejército.

Han pasado 5 años de servicio militar; pero el beneficio migratorio que se ofrece a las familias de militares jamás llegó.

La principal motivación de Gibrán por defender a su país se esfuma a medida que la fecha de deportación se acerca.

“No hay nada malo en su caso. No tiene historia criminal, tiene 30 años viviendo aquí, tiene casa, está pagando impuestos; no hay nada malo”, comentó su abogada Tessa Cabrera.

Pero ICE tiene la última palabra a la hora de decidir en casos como este; y el 4 de diciembre rechazaron su solicitud de permiso con un aviso de que en 30 días debía salir del país.

“La verdadera pelea para mí ha sido aquí, en los Estados Unidos”, aseguró Gibrán.

El temor de la familia, además de estar lejos, es la seguridad de Rocío, originaria de Guerrero, un estado al que Estados Unidos advierte no viajar.

“Han matado primos de nosotros, hijos de mis tíos también. En realidad, mucha gente de nuestra familia ha fallecido”, refirió Rocío.

“Como yo me voy a enfocar en mi trabajo estándome preocupando de mi mamá en otro país que está en peligro. Y la motivación más grande que yo tenía para estar en el ejército ya me la están quitando”, argumentó su hijo.

Rocio tendría que abandonar el país en la primera semana del próximo año. pero junto con su familia mantiene la esperanza de que las personas encargadas de su caso decidan permitirle quedarse con su familia.