La arrestan por golpear a mujer que atropelló y mató a sus hijos

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Indiana tuvo que salir esposada de la corte este miércoles luego de golpear a la responsable de atropellar y matar a sus tres hijos.

De acuerdo con el sitio TooFab, que cita información de WNDU, Brittany Ingle reaccionó violentamente ante lo que percibió como una sentencia muy corta para Alyssa Shepherd, causante de la muerte de sus gemelos de 6 años, Mason y Xzavier, así como su hija de 9, Alivia Stahl.

El incidente ocurrió en octubre de 2018, cuando los menores salieron de casa y cruzaron la calle para abordar un autobús escolar. Shepherd atropelló a cuatro niños, y solo uno de ellos sobrevivió: Maverik Lowe, de 11 años y compañero de escuela de las víctimas fatales.

La responsable fue declarada culpable en octubre de cinco cargos, incluyendo tres de homicidio imprudencial. Shepherd enfrentaba una posible sentencia de hasta 21 años en prisión, pero su sentencia fue solo de cuatro años.

La madre de las víctimas no soportó la decisión y se abalanzó sobre la mujer de 25 años, explicó Michael Marrs, fiscal del Condado de Fulton. “Logró acercársele y golpearla de alguna forma, ya sea con la mano o el codo, posiblemente en el rostro o cabeza”, indicó.

Brittany Ingle fue acusada de agresión, un delito menor, pero el cargo podría ser modificado.

Shepherd, quien aseguró durante el juicio que el día del choque no podía ver correctamente debido a que estaba muy oscuro, fue sentenciada a cuatro años en prisión, seguidos de tres en arresto domiciliario y tres más en libertad condicional, mientras que su licencia de conducir fue suspendida por una década.

Sus abogados habían solicitado la suspensión de su sentencia y que no pisara la cárcel, argumentando que la necesitaban sus dos hijos pequeños. Aunque ellos estarán alejados de su madre por al menos cuatro años, a los hijos de Ingle les arrebataron la vida.

“Como familia sentimos que la muerte de tres niños merece una pena más severa, pero estamos felices de que pasará algún tiempo (en la cárcel)”, dijo al respecto Michael Schwab, abuelo de las víctimas.

“Los niños siguen siendo nuestro más grande regalo. Si no vamos a protegerlos ni a hacer pagar a la gente que los lastima, entonces hay que deshacernos de las leyes. No valen nada si no las ejecutamos y hacemos a la gente responsable de sus actos”, concluyó.