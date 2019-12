Locutor pide tiroteo escolar para frenar impugnación de Trump

(NOTICIAS YA).- Un programa de radio en Denver fue cancelado luego de que uno de sus locutores pidiera la realización de un tiroteo escolar para distraer de la cobertura mediática por la impugnación del presidente Trump.

De acuerdo con CNN, el martes por la tarde Chuck Bonniwell estaba dando la bienvenida a “Chuck and Julie”, programa que compartía con su esposa, cuando indicó que hablarían de la polémica decisión de la Cámara de Representantes de iniciar un juicio político contra el mandatario.

“Uno desearía un lindo tiroteo escolar para interrumpir la monotonía”, dijo Bonniwell ante el micrófono. “No, no, ni siquiera digas eso. No lo digas. No nos llamen. Chuck no dijo eso”, intervino Julie Hayden. Su esposo aclaró que “nadie saldría herido” en el tiroteo hipotético.

La estación donde se transmitía el programa, 710 KNUS, se refirió al comentario como “inapropiado”. En un comunicado publicado en su sitio web este miércoles, informó que la emisión fue cancelada inmediatamente.

“Dada la historia de violencia escolar que ha plagado a nuestra comunidad, 710 KNUS confirma que un comentario inapropiado fue realizado en el programa ‘Chuck & Julie’ por el copresentador Chuck Bonniwell. Fue tomada la decisión de terminar el programa inmediatamente”, informaron.

El área de Denver ha sido escenario de varios tiroteos escolares. En 1999, 13 personas fueron asesinadas en la preparatoria Columbine, mientras que este año el estudiante Kendrick Castillo murió al enfrentar a un atacante en STEM School Highlands Ranch. Tenía 18 años.

Inicialmente, el locutor en cuestión dijo que su comentario era una broma y que sentía que no hubiese sido recibida de esa forma.

Sin embargo, ambos presentadores luego publicaron un comunicado en su página de Facebook, donde Bonniwell aseguró que desearía “desdecir” el comentario si fuera posible y que, como padres de un niño que va a la escuela primaria, se preocupan sobre los tiroteos y la seguridad de los menores.

“La violencia causa demasiado dolor para las víctimas y sus familias y verdaderamente no fue nuestra intención abonar a ese dolor”, finalizaron.

