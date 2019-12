Maestra usó original traje anatómico para una clase del cuerpo humano

(NOTICIAS YA).- Una maestra española usó un original traje anatómico para una clase del cuerpo humano, con el objetivo de llamar la atención de los niños y que estos comprendieran mejor la lección.

Verónica Duque de 43 años, se hizo viral luego de que se publicó un video de su clase en donde se quita una bata ante los alumnos, revelando un disfraz que mostraba cómo es que se ve un cuerpo humano por dentro.

La maestra imparte las clases de tercer año de primaria de Lengua Española, Inglés, Arte, Ciencias Sociales y Natural, en el Colegio María Teresa Íñigo de Toro en la ciudad de Valladolid. La institución da mucha importancia a la innovación, por lo que la técnica de Duque encajó perfectamente.

La docente indicó que la idea vino a ella cuando vio publicidad para el traje y pensó que sería una buena forma de enseñar. “A los niños les cuesta mucho imaginar las cosas en tres dimensiones, por mucho que lo vean en videos o libros”, dijo Duque a La Vanguardia.

“Me pareció buena idea”, continuó la maestra. “El disfraz lo he tenido guardado en el armario hasta que me tocó dar este tema el lunes en la clase de naturales”, explicó agregando que la presentación fue interesante en parte por la sorpresa de los niños.

La original clase fue grabada por otra maestra de tercer año y posteriormente el esposo de Duque subió las fotografías a Twitter. La publicación a alcanzado más de 10 mil retuits.

“Mi marido tiene muchos seguidores y esto es exponencial, pero es solo una anécdota más de un gremio en el que pensamos constantemente cómo innovar”, indicó la original maestra.

Muy orgulloso de este volcán de ideas que tengo la suerte de tener como mujer😊😊

Hoy ha explicado el cuerpo humano a sus alumnos de una manera muy original👍🏻

Y los niños flipando🤣🤣

Grande Verónica!!!👏🏻👏🏻😍😍 pic.twitter.com/hAwqyuujzs — Michael (@mikemoratinos) December 16, 2019

