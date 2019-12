La nueva Miss América hizo experimento científico en prueba de talento

(NOTICIAS YA).- Camille Schrier, una científica que está estudiando para obtener su doctorado en Farmacología, se convirtió en Miss América 2020 durante la ceremonia de la noche del jueves 19 de diciembre llevada a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones Mohegan Sun Earth en Uncasville, Connecticut.

LEE: Rompiendo estereotipos, Sudáfrica es la nueva Miss Universo 2019

Un panel de 3 jueces compuesto por la cantante Kelly Rowland, la estrella de “Queer Eye” Karamo Brown; y la actriz de “Superstore” Lauren Ash; decidió otorgarle la corona a la estudiante de Virginia Commonwealth.

Esto luego de que Schrier realizó una divertida demostración química usando peróxido de hidrógeno y yoduro de potasio, durante su prueba de talento. Al combinar estos y otros componentes, el resultado fue la erupción de coloridas espumas que llenaron el escenario.

Schrier, quien tiene títulos universitarios en Bioquímica y Biología de Sistemas de Virginia Tech, fue coronada por la Miss América 2019 Nia Franklin de Nueva York. Ahora la ganadora pasará el próximo año abogando por el programa “Cuide sus Medicinas: Seguridad de los Medicamentos y Prevención del Abuso” de Pediatrics to Geriatrics.

El año pasado el certamen anunció dejarían de juzgar a las mujeres con base en su apariencia física, por lo que quitaron las controversiales competencias de traje de baño y de vestido de noche.

LEE: Certamen de belleza Miss America le dice adiós al bikini

Ahora la organización asegura que las participantes tendrán más tiempo para abogar por sus iniciativas de impacto social, para hacer que se escuchen sus voces. Así que durante las competencias preliminares 51 mujeres tomaron el escenario para realizar entrevistas personales, demostraciones de talentos y declaraciones de temas sociales.

“Me he topado con personas que no creen que lo que hago es necesariamente un talento”, dijo Schrier a The Washington Post. “Pero ¿saben qué? Miss América es alguien que necesita educar, ser capaz de comunicarse con todos y eso es lo que yo hago como mujer de ciencia. Y necesitamos mostrar que Miss América puede ser una científica.”

LEE: En busca de la sexta; a Zuleyka le gustaría dirigir Miss Universe PR