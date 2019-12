Si trabajas en EE.UU y vives en México el SAT tiene cambios para ti

(NOTICIAS YA).- A partir del 1 de enero de 2020 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzará a implementar cambios en la forma de presentar impuestos y si eres de las personas que trabajan en Estados Unidos pero viven en México, a continuación te explicamos lo que debes saber.

Tras el cambio, si eres mexicano y el SAT se da cuenta de que realizas pagos por medio de transferencias de una cuenta extranjera a tu nombre, sin tener una declaración en los sistemas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es posible que seas sujeto a una investigación.

“Si la autoridades no ve en sus sistemas una declaración por la misma persona, es cuando inicia el proceso de análisis o de investigación”, indicó Miguel Ángel Guillén de León, creador de contenido Fiscal en Concanaco Servytur y exjefe de departamento en SAT Tijuana.

Una vez que el SAT inicie el proceso para analizar tus egresos, recibirás una notificación pidiéndote que realices una aclaración sobre los ingresos que estás percibiendo.

Además debido al FATCA, un acuerdo binacional de intercambio fiscal, el SAT y el Servicio de Ingresos Internos (IRS) de EE.UU. ya podrían estar compartiendo tu información entre ellos.

El abogado fiscalista, Jorge Picket, explica que la información que está siendo intercambiada entre ambas agencias, es la de cuentas estadounidenses con montos superiores a los $50,000. Sin embargo no se descarta la posibilidad de que esto pueda hacerse en cualquier otra cuenta con saldos menores.



Es por eso que si esta es tu situación lo que debes hacer es presentar una declaración ante el SAT, para evitar multas o posible tiempo de cárcel. Aunque esto no quiere decir que tendrás que pagar el doble de impuestos.

“Si yo pagué mis impuestos en Estados Unidos ahorita, esos impuestos los puedo considerar en el cálculo mexicano para que me salga menos a pagar o que no me salga nada a pagar,” indicó Guillén de León.

Este es tan solo uno de los cambios que está causando preocupación entre las personas, especialmente entre usuarios de redes sociales que hablan sobre una fiscalización por pagos con tarjeta que emitirán facturas instantáneas con cada compra.

A diferencia de lo que muchos creen, esta modificación no significa que Hacienda estará monitoreando todos tus ingresos e investigando tus finanzas cada que recibas un pago que no estés considerando en tu declaración.

“Es importante destacar que la factura instantánea no está diseñada y, por tanto, no será utilizada para calcular los ingresos del titular de la tarjeta de crédito, ni determinarle créditos fiscales por discrepancia fiscal, mucho menos aplicarle multas.” indicó Hacienda en una declaración.

Durante una conferencia de prensa el mes pasado, el titular de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, indicó que el servicio de facturación instantánea estará integrado en las terminales de puntos de venta, y que las tarjetas de crédito y débito contarán con la información fiscal del contribuyente.

Según Niño de Rivera en la primera etapa el programa será voluntario, por lo que tendrás la opción de decidir si quieres o no generar una factura. En caso de que quieras hacerlo, deberás ingresar tu Registro Federal del Contribuyente (RFC) en la terminal.

Hacienda asegura que el cambio no tiene como objetivo contrastar tus ingresos con tus egresos; sino deshacerse de las facturaciones a terceros, proveer una manera de facturación inmediata para todos los contribuyentes y tener un registro verídico de los gastos que son sujetos a impuestos.

