Alertan por riesgo de muertes de inmigrantes en el desierto

(NOTICIAS YA).- Con la finalidad de evitar, que más inmigrantes pierdan la vida en su intento de cruzar a Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza Sector El Paso lanza un llamado a los inmigrantes a no ponerse en riesgo, ya que podrían morir congelados.

“Baja mucho la temperatura y es muy frió el desierto. En las áreas citadinas como las de aquí no se siente tanto, pero en donde no hay nada de infraestructura va a ser muy peligroso porque las temperaturas bajan a un nivel donde se pueden congelar las personas”, explicó Mario Escalante, vocero de la Patrulla Fronteriza Sector El Paso.

Y es que de acuerdo con cifras proporcionadas por la Patrulla Fronteriza tan solo en el año fiscal 2019 un total de 20 inmigrantes perdieron la vida en el sector el paso que comprende varios condados.

Escalante aseguró que esto se debe a que en muchas ocasiones, los inmigrantes se dejan engañar por los “coyotes” quienes los abandonan a su suerte.

“Si es muy difícil para que las personas crean o le hagan caso a las organizaciones (criminales) pensar que de un día a otro vas a llegar. La mayoría de las personas en esas regiones duran hasta cuatro o cinco días para llegar a una carretera y eso las pone en mucho peligro en especial en estas regiones donde no hay nada”, comentó el vocero.

Pero la activista Marisa Limón, señaló que esta es la única opción que la actual administración le esta dejando a los inmigrantes al volver el proceso de asilo político cada vez mas difícil.

“Están pendiente en Juárez en un limbo donde no sabes lo que va a pasar, no tienes mucho control en tu vida propia entonces es una frustración, están desesperados y tal vez no piensan que tienen otra opción”, indicó Limón.

Por su parte Escalente agregó que por las distancias en zonas desérticas es complicado poder brindarle atención medica a los inmigrantes.

“Si me ha tocado en ocasiones tener que ver a las personas que mueren en mis manos, entonces es algo que queremos prevenir, no creemos que es algo justo ni es algo que queremos vivir, ni queremos que las personas se arriesguen”, concluyó.