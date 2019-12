Encuentran a pequeño desaparecido por 2 años en closet de pedófilo

(NOTICIAS YA).- Un adolescente de 15 años que llevaba más de 2 años desaparecido, fue encontrado por la policía de Alemania en el closet de un pedófilo sospechoso de distribución de pornografía infantil.

El menor fue localizado el viernes 20 de diciembre durante una búsqueda policíaca en la casa de un hombre de 44 años ubicada en Recklinghausen, en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia.

“Los oficiales encontraron a un niño en el closet. Una investigación mostró que era un niño de 15 años que había estado desaparecido por mucho tiempo”, indicó la policía de Recklinghausen en una declaración y un vocero confirmó a CNN que tenían 2 años y medio sin saber su paradero.

La policía indicó que no habían indicaciones de que el niño estuviera detenido en el departamento en contra de su voluntad, aunque al ser un niño no se sabe la coersión que pudo haber sufrido. El menor permanece bajo protección policíaca y su identidad no ha sido revelada por a razones legales.

Tras el descubrimiento fueron arrestados el sospechoso de 44 años y otro hombre de mayor edad que también estaba en el departamento. Sin embargo solo el más joven permanece detenido por ofensa sexual seria.

Durante la búsqueda un perro rastreador entrenado por la policía para detectar aparatos electrónicos encontró varias unidades de almacenamiento de datos en el departamento. Las autoridades se encuentran investigando los contenidos de los dispositivos.

