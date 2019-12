Un año de retos para la comunidad migrante

(NOTICIAS YA).- Durante la celebración de Nochebuena del 2018, autoridades migratorias dejaron a su suerte a más de 150 familias migrantes en la zona centro de la ciudad de El Paso, familias que desconocían el área o de cualquier tipo de recurso que los pudiera asistir.

“Llegó una gran cantidad de migrantes, todas familias, papás con niños, mamás con niños y niñas y todos llegaron bien cansados, porque los habían soltado directamente de las famosas hieleras, necesitaba dormir, necesitaba comida, necesitaban agua”, dijo Dylan Corbett, director del Instituto Fronterizo Esperanza (HOPE).

Aquella noche, organizaciones como el Instituto HOPE, Casa Anunciación y un equipo pequeño de voluntarios, trabajaron arduamente para alimentar y albergar a todos los necesitados.

Pero esta situación se volvió a repetir la mañana siguiente, cuando otro grupo de más de 100 familias migrantes fueron dejados en las calles vacías del centro.

“Nadie estaba para recibirlos, porque era el día de la navidad, entonces no estábamos preparados, no habíamos anticipado una cosa así. Entonces no había nadie para esperarlos. Estaban bien confundidos, me acuerdo que muchos de ellos ni siquiera sabían en dónde estaban, no sabían en qué estado estaban, no sabían en qué ciudad estaban, no sabían si todavía estaban en la custodia del gobierno o si estaban libres, estaban muy confundidos”, explicó Corbett.