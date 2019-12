Víctima de tiroteo Church’s Chicken en San Ysidro rompe el silencio

“Pues darle gracias a Dios, mi mejor regalo de esta Navidad es que me haya regresado la vida, que pues estoy en mi casa, con mi esposa”, comentó Mario Rojas.

La tarde del 6 de noviembre, Albert Lee Blake abre fuego en un restaurante Churchs Chiken en San Ysidro en represalia cuando no aceptaron un billete falso de 100 dólares. Mario Rojas recibe dos impactos que lo dejan gravemente herido.

“Mete la mano aquí a su estómago y me empieza a tirar a mi. En ese momento me pega en el codo y mi brazo se desprende y se cae al suelo”.

Mario entonces sale del establecimiento y pide ayuda al mismo tiempo que luchaba por no perder la consciencia; con la ambulancia en camino, llama a su esposa.

“Y le habló y agarré el teléfono y le dije ‘amor, pienso que ya me estoy yendo’”.

Mario es trasladado al hospital; por las siguientes semanas sería sometido a extensas cirugías para reparar el daño a sus intestinos y poder reconstruir su brazo.

“Ahora la bala que yo recibí en el estómago se me fue a la espina dorsal; no me la van a sacar […] Voy a tener que cargar con esto el resto de mi vida. Y no nomás con eso sino secuelas de todo, no nomás físico sino mental; que tengo que ser fuerte y lo voy a ser”.

Pero la convicción por seguir adelante no es suficiente; la salud de Mario sigue en espera de que el proceso de reclamar su seguro laboral termine.

“Me da coraje porque digo no me quemé, no me caí, estos fueron impactos de bala, fue algo más que un simple accidente de trabajo”, reclama Mario.

La vida de Mario cambió de un momento a otro; pero no deja de seguir luchando y animar a otros a valorar lo verdaderamente importante en esta época y siempre.

“Darles un consejo como familia, que en estas épocas de Navidad y; que meditemos un ratito y pensemos que el mejor alimento que le podemos dar a nuestros hijos es el amor”.

La familia habilitó una recaudación de fondos para recibir apoyo de la comunidad mientras Mario logra recuperarse: https://www.gofundme.com/f/bg3apa-help-mario