Le envían nota para decirle que mataron a su perro por no usar correa

(NOTICIAS YA).- Un veterano de Estados Unidos que llevaba unos días buscando a su perrita perdida, recibió una devastadora noticia cuando encontró una carta anónima en su buzón en donde una persona le informó que había matado a su cachorra por no tener correa.

Chad Stricker del Condado de Pearl River en Mississippi, estaba en búsqueda de Nymeria, su cachorra de 10 meses cuando recibió la carta impresa en compañía del collar de la perrita. El hombre publicó la nota y la historia en Facebook.

“Lamento informarte que tu perro recibió un disparo y fue asesinado en la noche del sábado mientras hurgaba en mi basura,” indicaba la nota. “No sufrió y no tomé placer en matarlo. Hay una ley de correa del condado a la que te tienes que adherir para que yo no tenga que matar a más de tus mascotas.”

Al leer el cruel mensaje, Stricker quedó devastado. “Pensar que alguien la mató cuando nosotros estábamos allá afuera buscándola, por hurgar en la basura… ¿un animal no vale más que tu basura o que el tiempo para hacer una llamada?,” escribió el hombre.

Lamentablemente en el Condado de Pearl River hay una ley que requiere que todos los animales estén dentro de una cerca o sostenidos con correa o son considerados una molestia pública. Es por eso que la policía no podía hacer nada, pues es el derecho de un ciudadano matar a cualquier animal sin correa en su propiedad.

En su carta abierta hacia la insensible persona que mató a su perrita, Stricker le llamó cobarde por sus acciones. “Es triste pensar que tengo un vecino de tu carácter moral viviendo tan cerca de mi que haría esto,” escribió.

“¿Te odio? No, tengo lástima de la persona que eres y de aquellos que tienen que tolerarte,” redactó Stricker pidiendo que le regresaran el cuerpo de su cachorra. “Rezo que un día te des cuenta de lo que has hecho y enseñes a aquellos en tu hogar a ser mejores.”

